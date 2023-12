Katarina Barley (SPD) sorgt sich um die Europäische Union – und will autokratischen Herrschern wie Viktor Orban in Ungarn den Geldhahn zudrehen. MZ-Redakteur Jan Schumann sprach mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments über nötige Reformen in der Europäischen Union.

Halle/MZ - Mitten in Europa gibt es wieder Grenzkontrollen, in vielen Staaten sind Populisten auf dem Vormarsch und bei der Europawahl im Juni 2024 erwarten Experten einen Rechtsruck. Auch SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley sieht die Europäische Union aktuell in einem kritischen Zustand. Deshalb fordert die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments spürbare Reformen: Sie will verhindern, dass Autokraten wie der ungarische Regierungschef Viktor Orban weiter die EU lahmlegen und gleichzeitig Milliarden aus Brüssel kassieren. MZ-Redakteur Jan Schumann sprach mit Barley über den Zustand der Europäischen Union.