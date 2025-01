Allianz-Chef Oliver Bäte fordert die Streichung der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag. In Sachsen-Anhalt wird darüber hitzig diskutiert. Arbeitgeber fordern Ursachenforschung, Gewerkschafter warnen.

Halle/MZ. - Krankenkassen melden Krankenstände auf Rekordniveau: In Sachsen-Anhalt fallen Beschäftige besonders häufig aus. Nun sorgt ein Vorstoß von Allianz-Chef Oliver Bäte für hitzige Debatten. Er forderte in einem „Handelsblatt“-Interview, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu streichen und damit den Karenztag wieder einzuführen. Arbeitgeber würden so entlastet. Deutschland sei mittlerweile „Weltmeister bei den Krankmeldungen“, kritisierte er.