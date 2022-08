Kann sich Borgwardt an der CDU-Spitze halten?

HALLE/MZ - Das „Naturresort Schindelbruch“ ist ein Ort der feinen Entspannung. Idyllisch im Südharz gelegen, wirbt das einstige fürstliche Jagdhaus für sich mit dem Anspruch: „Wir wollen die schönen Dinge des Lebens an einem Ort vereinen.“ Am kommenden Montag könnte es in dem Vier-Sterne-Wellnesshotel aber mal hässlich werden. Denn dann stehen bei der Sommerklausur der CDU-Landtagsfraktion die Vorstandswahlen an - erwartet wird dabei der Showdown eines monatelangen Machtkampfes: Der bisherige Fraktionschef Siegfried Borgwardt muss um seine Wiederwahl bangen.