Die Klinikreform des Bundes soll überarbeitet werden – doch Sachsen-Anhalt gehen die Änderungen nicht weit genug. Staatssekretär Wolfgang Beck kritisiert auch den Umgang mit den Ländern.

Eine Herz-Operation in Quedlinburg: Das Harz-Klinikum ist eines von derzeit noch 44 Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ. - Wenn Wolfgang Beck die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt beschreiben will, zieht er eine Landkarte heran. „Wir haben schon ein paar Runden der Straffung hinter uns. Sieht man sich die Karte an, kann man keine Standorte mehr herausnehmen“, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium am Mittwoch in Halle. „Wir sind das Bundesland mit dem höchsten Altersschnitt. Deshalb greifen bundesweite Vergleichszahlen hier und auch in anderen Ost-Bundesländern nicht“, erklärte er während der Mitgliederversammlung der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt (KGSAN). „Uns verärgert, dass das Vertrauen des Bundes in die Länder fehlt, uns mehr Spielraum zu geben.“