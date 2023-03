Jugendgewalt in Sachsen-Anhalt Jugendkriminalität in Halle: „Alles dreht sich um Geld“ – Das treibt Jugendliche an

In Sachsen-Anhalt hält die Gewalt unter Teenagern die Polizei in Atem, viele der Täter sind Migranten. Als Brennpunkt gilt die Stadt Halle. Was treibt diese Generation um? Und wie kann man sie erreichen? Die MZ lässt sie sprechen – über Autos, Drogen und zerfetzte Basketballkörbe.