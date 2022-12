Neuer Job in alter Heimat: Wie Firmen in Sachsen-Anhalt um Fachkräfte werben

Köthen/MZ - Erst die Bescherung. Dann die Gans. Und schließlich die Aussicht auf einen neuen Job. So könnte es in diesen Tagen manchen ergehen, die Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren mangels beruflicher Perspektiven den Rücken gekehrt haben. Nun wollen sie zurück in die alte Heimat – und die empfängt sie mit offenen Armen: In mehreren Landkreisen haben am Dienstag bei sogenannten Rückkehrer-Tagen, eine spezielle Form von Jobmessen, Unternehmen und Behörden um neues Personal geworben.