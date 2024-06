Jedes vierte Kind in Sachsen-Anhalt braucht Förderung - Aussprache und Grammatik im Fokus

Jedes vierte Kind in Sachsen-Anhalt hat nachweislich Förderbedarf in der Artikulation.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg /MZ - Mehr als ein Viertel der Schulanfänger in Sachsen-Anhalt braucht Nachhilfe in der Aussprache. Das geht aus Daten des Landesgesundheitsministerium hervor, die die Linke im Landtag erfragt hat. Demnach wiesen 26,8 Prozent der Kinder bei der Eingangsuntersuchung für das Schuljahr 2024/25 entsprechenden Förderbedarf auf. Darüber hinaus benötigten 17,1 Prozent der Kinder Nachhilfe in Grammatik. Untersucht wurden gut 7.000 Kinder im Jahr vor ihrer Einschulung.