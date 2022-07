Jeder dritte Abiturient in Sachsen-Anhalt schafft die Eins vor dem Komma

Geschafft! Die Abgangsklasse der Adam-Olearius-Schule in Aschersleben, einer Gemeinschaftsschule. Für sie ist es der allererste Abi-Jahrgang.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt starten an diesem Mittwoch rund 200.700 Schüler in die Ferien. Etwa 8.200 von ihnen haben zuvor die schriftlichen Realschulprüfung absolviert, 4.868 junge Frauen und Männer verlassen die Schule mit dem Abitur. Bei ihnen setzt sich der Trend zu vielen sehr guten Zeugnissen fort: Die Durchschnittsnote lag bei 2,22 und damit noch eine Zehntelnote besser als im vergangenen Jahr.