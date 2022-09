Ist Strombörse ein Preistreiber? - Hallesche Wirtschaftskammer fordert Eingriff bei Leipziger EEX

An der Leipziger EEX haben sich die Preise für Gas und Strom verzehnfacht. Die CDU-Fraktion plädiert inzwischen sogar für ein Aussetzen des Handels. Wie die EEX reagiert.

Strompreis an Börse EEX

Leipzig/Halle/MZ - Die Preise an der Leipziger Energiebörse EEX kannten in den vergangenen Wochen nur eine Richtung: steil nach oben. Strom zur Lieferung im nächsten Jahr kostete zwischenzeitlich mehr als 1.000 Euro je Megawattstunde. Zum Vergleich: Ende 2021 waren es 80 Euro (siehe Grafik). Diese Großhandelspreise spiegeln die Einkaufskosten für Stadtwerke und große Industriefirmen für 2023 wider. Für den Haushaltskunden sind diese Preise abstrakt. Der Energieexperte Lion Hirth hat es daher übersetzt: Der Preis für Haushaltsstrom würde inklusive Steuern und Netzumlagen von 32 Cent im Jahr 2021 auf 1,40 Euro im Jahr 2023 steigen. Ob das so kommt, kann niemand sagen. Doch das sind zumindest die aktuellen Markterwartungen.