IS-Prozess gegen Leonora könnte ohne Publikum stattfinden

Mit nur 15 Jahren wanderte Leonora M. aus Sangerhausen nach Syrien aus und schloss sich den Terroristen des Islamischen Staats (IS) an. Ab Dienstag soll ihr in Halle der Prozess gemacht werden - wegen ihres jungen Alters könnte das Verfahren aber ohne Publikum und Presse stattfinden.

Halle/MZ - Der Terrorprozess gegen die IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Sangerhausen könnte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Naumburg am Mittwoch. Hintergrund sei das junge Alter der Angeklagten. Im Jahr 2015 war die damals 15-Jährige zum Islamischen Staat (IS) nach Syrien ausgereist und hatte sich dort der Terrororganisation angeschlossen.

Angeklagt ist sie nun wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Waffenrecht. Der Prozess in Sachsen-Anhalt gilt als einer der ersten in der Bundesrepublik, in denen der Terror des IS vor Gericht verhandelt wird. Am Dienstag soll das Hauptverfahren im Justizzentrum Halle eröffnet werden, dem Staatsschutzsenat steht dort ein modernisierter Gerichtssaal zur Verfügung. Das öffentliche Interesse ist groß: Laut Oberlandesgericht haben sich rund zwei Dutzend Medien zur Berichterstattung angemeldet.

Doch Publikum und Presse könnten am Ende draußen bleiben. „Von Amts wegen“ prüfe der Senat derzeit, ob die Verhandlung ohne Öffentlichkeit stattfinden müsse, sagte Gerichtssprecher Henning Haberland. Dies sei ein Abwägungsprozess zwischen den berechtigten Interessen der jungen Angeklagten und dem öffentlichen Interesse an dem Fall, so der Jurist.

Öffentlicher Prozess zu große „Hypothek“?

Zu prüfen sei, ob ein öffentlicher Prozess eine zu große „Hypothek“ für das noch junge Leben der Angeklagten sei und ob sie dadurch „über Gebühr“ belastet werde. Zugleich gebe es ein großes öffentliches Interesse aufgrund der politischen und außenpolitischen Bedeutung des Falls. „Diese Abwägung trifft der Senat noch“, sagte Haberland am Mittwoch. Offen ist, wann die Entscheidung fällt.

Tatsächlich sei die Frage der Öffentlichkeit eine Besonderheit in diesem IS-Verfahren. „Wäre die Angeklagte vor einem Jugendgericht angeklagt, wäre das Verfahren kraft Gesetzes nicht öffentlich“, betonte Haberland. Bei Verfahren des Staatsschutzsenats ist die Öffentlichkeit dagegen grundsätzlich vorgesehen. Dem Senat stehe allerdings in „sehr hohem Maße“ die Befugnis zu, die Öffentlichkeit bei Abwägung auszuschließen.

Bisher 22 Prozesstage anberaumt

Bisher hat das Oberlandesgericht 22 Prozesstage geplant. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft beteiligte sich Leonora am Aufbau „eines religiös-fundamentalistischen Staates nach den Regeln der Scharia“. In Syrien heiratet sie den Sachsen-Anhalter Martin L., der im IS-Geheimdienst Karriere machte.

Laut Anklage arbeitete Leonora M. auch selbst für den „Islamischen Staat": Drei Monate lang soll sie in einem vom IS kontrollierten Krankenhaus eingesetzt gewesen sein. Ab Ende 2015 soll sie für den Islamischen Staat Frauen anderer IS-Kämpfer ausgeforscht haben. Für ihre Tätigkeiten soll sie monatlich Geld kassiert haben. Zudem habe sie den Menschenhandel ihres Mannes gefördert, glaubt die Bundesanwaltschaft. Laut Anklage verfügte M. auch illegal über eine halbautomatische Selbstladepistole und ein Sturmgewehr.

Ende 2020 war Leonora M. schließlich in einer Geheimdienst zurück nach Deutschland gebracht worden.