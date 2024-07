Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze tourt durch die USA, um für den neuen Intel-Standort in Magdeburg zu werben. In San Francisco will er Zuliefererfirmen für das Land gewinnen.

Klinkenputzen in Kalifornien - Sven Schulze will Intel-Zulieferbetriebe nach Magdeburg holen

San Francisco/MZ - Wer in diesen Tagen Sven Schulze ans Telefon bekommen will, muss früh aufstehen – jedenfalls in der mitteleuropäischen Zeitzone. Denn Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister tourt gerade die US-Westküste entlang. Wenn der CDU-Politiker hier nach langen Arbeitstagen zum Hörer greift, geht in Magdeburg gerade die Sonne auf. Am Mittwochmorgen berichtet der CDU-Politiker aus Kalifornien: „Jeder, mit dem man hier spricht, sieht, dass Magdeburg eine große Rolle spielt.“