Hightech-Industrie Intel-Ansiedlung in Sachsen-Anhalt: Folgt nun auch Dell mit Investitionen?

Zieht die milliardenschwere Intel-Ansiedlung in Magdeburg weitere Investoren aus der Hightech-Branche an? Ministerpräsident Haseloff ist in Gesprächen mit dem US-Konzern Dell: Baut das Unternehmen sein Sachsen-Anhalt-Geschäft aus?