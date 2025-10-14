Ab dem 14. Dezember gilt der neue Bahn-Fahrplan. Ab wann Tickets für neue Verbindungen gebucht werden können und was sich für Reisende in Sachsen-Anhalt ändert.

In welche europäische Hauptstadt es von Halle aus künftig mit dem ICE geht – und in welche nicht mehr

Von Halle aus sind per ICE schon jetzt viele Ziele gut erreichbar. Künftig werden es noch mehr.

Halle/MZ - Neue Ziele, neue Züge: Ab dem 14. Dezember gilt der neue Bahnfahrplan, ab dem 15. Oktober können für Verbindungen ab Fahrplanwechsel Tickets gebucht werden. Die MZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im Fern- und Regionalverkehr für den Süden Sachsen-Anhalts.