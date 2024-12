Immer mehr zu tun: In den Behörden ist das Personal überlastet. Für die Fälle bleibt oft weniger Zeit – damit spitzen sich Krisen in Familien zu. Experten sehen Gefahren für Kinder.

In den Jugendämtern Sachsen-Anhalts spitzt sich die Lage zu: „System vor dem Kollaps“

Kindeswohl in Gefahr

Immer mehr Fälle und überlastetes Personal: Jugendämter arbeiten in Sachsen-Anhalt am Limit.

Halle/MZ. - Mehr vernachlässigte Kinder und Familien mit Hilfebedarf: Jugendämter in Sachsen-Anhalt sind zunehmend überlastet. „Die Situation ist dramatisch“, sagt Ariane Berger, Geschäftsführerin des Landkreistages. „Mitarbeiter sind an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Die Arbeit ist immer schwieriger zu schaffen.“ Denn gleichzeitig fehlten Fachkräfte und die Probleme in Familien seien komplexer. „Zudem sind die Kosten massiv gestiegen, vor allem für die stationäre Unterbringung“.