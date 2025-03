Tausende junge Frauen bekamen in der DDR ein mit Hepatitis-C verunreinigtes Serum gespritzt. Wie sie bis heute um Anerkennung der schweren Folgen kämpfen.

Diese Frauen leiden bis heute unter Impffolgen in der DDR

Halle (Saale)/MZ. - Christel Bladt sagt, sie sitze manchmal da und wolle sich unterhalten, „aber dann fallen mir die Wörter nicht ein. Ich habe Wortfindungsstörungen“. Die Kreuzworträtsel, die sie früher so gern löste – jetzt bleiben sie unausgefüllt. „Davon hängt mein Leben nicht ab. Aber es ist so deprimierend.“ Dorothy Bergmann ist anhaltend müde. „Ich kann kein Buch mehr lesen. Dabei fallen mir die Augen zu. Das beeinflusst mein ganzes Leben. Das geht nicht mehr weg.“ Margit Papke hatte über Jahre schwere Depressionen. „Ich wollte mir das Leben nehmen.“ Bis heute ist sie bei verschiedenen Ärzten und Therapeuten in Behandlung.