Impfpflicht: Hunderte Pflegekräfte in Sachsen-Anhalt melden sich arbeitssuchend

In den Krankenhäusern und Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt gibt es noch viele ungeimpfte Mitarbeiter. Einige davon suchen nun offenbar einen neuen Job.

Halle/MZ - Hunderte Pflegekräfte in Sachsen-Anhalt wollen wegen der bevorstehenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht offenbar ihre Stelle kündigen. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur haben sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen beiden Monaten Dezember und Januar 1.965 Arbeitnehmer aus dem Bereich Gesundheit arbeitssuchend gemeldet, darunter 891 Pfleger. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren das 78 Prozent beziehungsweise 861 Arbeitssuchende mehr. Bei den Pflegeberufen allein beträgt das Plus sogar 148 Prozent.