Immer mehr Sachsen-Anhalter suchen nach einem Impftermin

Die Impfhotline verzeichnet eine Rekordnachfrage in Sachsen-Anhalt, viele werden ungeduldig. Die Zahl neuer Corona-Fälle sinkt derweil auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten.

Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt bemühen sich um einen Impftermin.

Magdeburg - Die Nachfrage nach einem Impftermin hat in dieser Woche einen neuen Höchststand erreicht. Gingen über die Hotline 116117 Anfang Mai täglich rund 30.000 Anrufe aus Sachsen-Anhalt ein, waren es am Dienstag mehr als 48.000. Dabei wächst die Ungeduld der noch nicht Geimpften. „Von der Terminvergabe-Hotline wird uns gespiegelt, dass der Ton auf jeden Fall rauer und schärfer wird und teilweise zwischen Ungeduld, Verzweiflung und Unverschämtheit schwankt“, sagte eine Sprecherin des Landessozialministeriums der MZ.

Ab diesem Sonnabend ist in Sachsen-Anhalt die Impfung für die gesamte Prioritätsgruppe 3 geöffnet. Das hatte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) entschieden. Neben den Über-60-Jährigen werden auch Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Supermarktverkäuferinnen oder Beschäftigte in Unternehmen der kritischen Infrastruktur impfberechtigt.

Corona-Impfstoff ist in Sachsen-Anhalt weiter knapp

Allerdings ist der Impfstoff weiterhin knapp. Mitarbeiterinnen der Impftermin-Hotline berichten von teils empörten Reaktionen, wenn sie die erhoffte Zusage nicht machen können. Auch die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger der Impfzentren bekommen Druck. „Manche probieren es erfolglos seit Wochen und sind dann frustriert und wütend“, sagte eine Sprecherin des Landkreises Wittenberg. Ähnliches berichten Hausärzte.

Bei drängelnden Impfwilligen geht es nicht immer ausschließlich um die Gesundheit. Der Landkreis Harz berichtet von Versuchen einiger, schneller an einen Zweit-Impftermin zu kommen. „Die haben einen Termin zwölf Wochen nach der ersten Impfung und versuchen es trotzdem vorher, damit sie früher in den Urlaub fahren können“, sagte Karsten Fischer, Leiter des Harzer Impfzentrums. Dadurch würden Termine für Erstimpfungen unnötig blockiert. Erfolgreich seien die Drängler aber nicht, sagte Fischer. „Wir schicken die alle wieder weg.“

Corona-Impfung: Viel Impfstoff ist für zweite Dosis nötig

Laut Sozialministerium können die Impfzentren nur einen kleinen Teil der gelieferten Menge zur Erstimpfung verwenden. „Die Impfzentren stehen vor einer Vielzahl von Zweitimpfungen, die abgesichert werden müssen“, sagte eine Sprecherin. „Das stößt bei vielen Bürgern auf Unverständnis.“

Mehr Impfdosen können die Impfzentren der Kommunen nicht erwarten. In den nächsten vier Wochen erhält Sachsen-Anhalt pro Woche rund 65.000 Impfdosen, die entsprechend der Einwohnerzahl weiterverteilt werden. Für die kommende Woche etwa sind 41.000 Dosen Biontech und 23.000 Dosen Moderna angekündigt.

Unterdessen bleibt die Stadt Magdeburg trotz Kritik aus dem Sozialministerium dabei, nur noch eigene Einwohner zu impfen. Zumindest Sachsen-Anhalter aus anderen Regionen, die in Magdeburg die Erstimpfung erhalten hatten, sollen aber nicht abgewiesen werden. Das sagte das Sozialministerium auf MZ-Nachfrage.

Ein Drittel der Sachsen-Anhalter ist einmal geimpft - Inzidenz sinkt weiter

In Sachsen-Anhalt ist seit dieser Woche jeder Dritte mindestens einmal geimpft. Am Freitag lag der Wert bei 35 Prozent. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Neuinfektionen deutlich. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut 2.269 Fälle, den niedrigsten Wert seit zwei Monaten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 103. Vor allem die niedrigen Zahlen aus Anhalt-Bitterfeld (59), Magdeburg (62) und dem Landkreis Börde (78) drücken den Landesschnitt. Gleichzeitig gibt es im Süden deutliche Entspannung. Halle und der Saalekreis liegen nur noch knapp über der 100, der Burgenlandkreis ist mit 124 nicht länger Schlusslicht. Bundesweit sinkt die Inzidenz auf 97. (mz)