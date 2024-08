Immer mehr Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt können sich ihr Pflegeheim nicht leisten. Eine Folge: Sie zögern den Umzug hinaus und brauchen eine intensivere Betreuung.

Immer mehr Rentner rutschen in Sozialhilfe

Pflegeheim-Plätze werden auch in Sachsen-Anhalt immer teurer.

Halle/MZ. - Die Kosten für die Betreuung im Pflegeheim ist auf ein Rekordniveau gestiegen, die Belastung für Betroffene und Angehörige wächst. Immer öfter müssen Bewohner Sozialhilfe beantragen – das zeigt sich auch in den Ausgaben für die Hilfe zur Pflege. Laut Landessozialministerium lagen sie 2022 bei rund 56 Millionen Euro, 2023 schon bei 83 Millionen Euro. Für das laufende Jahr werden zunächst 76 Millionen Euro veranschlagt. „Immer mehr rutschen in die Sozialhilfe, weil die Eigenanteile so exorbitant gestiegen sind“, sagt Josefine Pönicke, Juristin bei der Verbraucherzentrale. „Uns erreichen sehr viele Anfragen, wir hören viele Schicksale.“