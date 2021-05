Ihre Fragen an CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff

Halle (Saale) - Am 6. Juni wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Und bevor die Bürger über das neue Parlament abstimmen, stellen sich die Spitzenkandidaten den Fragen der MZ-Leser.

Vom 17. bis zum 22. Mai haben unsere Magdeburger Korrespondenten Hagen Eichler und Jan Schumann täglich einen Spitzenpolitiker aus Sachsen-Anhalt zu Gast, der dabei auch mit den Fragen der MZ-Leser konfrontiert wird.

Am Dienstag ist Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff (CDU) zu Gast. Auf unserem Facebook-Kanal können Sie das etwa 45-minütige Gespräch live mitverfolgen oder später noch einmal in voller Länge anschauen.

Noch bis 16.30 Uhr können Sie uns unter redaktion.online@mz.de Ihre Fragen an Herrn Haseloff mailen. Während des Gespräches können Sie Fragen dann in die Facebook-Kommentare des Livestreams posten. Wir werden trotz der knappen Zeit versuchen, so viele Leserfragen wie möglich zu stellen.

Vor der Landtagswahl: Alle Spitzenkandidaten im MZ-Gespräch

In den kommenden Tagen sind auch die übrigen Spitzenkandidaten bei uns zu Gast:

Am Montag zu Gast war Oliver Kirchner (AfD)



Mittwoch 17 Uhr: Cornelia Lüddemann (Grüne)

Donnerstag 17 Uhr: Eva von Angern (Linke)

Freitag 18 Uhr: Lydia Hüskens (FDP)

Samstag 17 Uhr: Katja Pähle (SPD)

