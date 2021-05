Engagement seit 30 Jahren für den Heimatkreis

Reiner Haseloff, CDU ist seit Jahrzehnten in seiner Heimat politisch aktiv - und will es bleiben.

In den Jahren 2011 und 2016 trat Reiner Haseloff im Wahlkreis 27 an, der Teile von Dessau, sowie Coswig und Oranienbaum-Wörlitz umfasst. Weil Parteikollege Frank Scheurell, der den Wittenberger Wahlkreis seit 2002 jeweils mit großem Abstand für sich entscheiden konnte, bei dieser Wahl nicht mehr antritt, ist Haseloff nun Landtagskandidat an seinem Wohnort. Der gebürtige Bülziger studierte Physik in Dresden und Berlin, wurde 1990 stellvertretender Landrat des Landkreises Wittenberg, dann Arbeitsamtsdirektor, Staatssekretär für das Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsminister und schließlich Ministerpräsident. Seine Motivation für die Landtagswahl beschreibt er so:

„Dieser Wahlkreis ist von Geburt an bis heute mein Lebensmittelpunkt geblieben. Seit über 30 Jahren engagiere ich mich politisch und fachlich für seine Entwicklung. Dabei habe ich in verschiedenen Funktionen an Projekten und Investitionen für neue Arbeitsplätze in Wittenberg mitgewirkt und so aktiv zur Entwicklung unserer Region beigetragen.“

Bemerkenswert und bewegend sei die Umgestaltung Wittenbergs seit der Wiedervereinigung - besonders im Vorfeld des Reformationsjubiläums. „Vor allem mit den Feierlichkeiten im Jahr 2017 haben wir unseren kulturellen Schätzen eine enorme Sichtbarkeit verschafft. Vielen Staatsoberhäuptern konnte ich unsere Lutherstadt voller Stolz zeigen. Zudem war ich drei Jahrzehnte maßgeblich an der Weiterentwicklung des Industriestandorts, insbesondere des Agro-Chemie Parks Piesteritz beteiligt.“

Seit 1990 engagiere er sich auf kommunaler Ebene ebenso wie auf der Landesebene. Als langjähriges Mitglied im Kreistag sowie im Stadtrat und ab 2011 im Landtag kenne er die Sorgen und Herausforderungen „im Kleinen wie im Großen“. Diese seien ihm nicht nur genau bekannt, sondern er wisse ebenso, wie ihnen zu begegnen sei. „In meinen bisherigen Funktionen habe ich mich offensiv für meine Heimat eingesetzt. Noch zahlreiche Projekte stehen zur Realisierung an. Ich kandidiere für den Wahlkreis aus tiefer Verbundenheit mit klaren Zukunftsvorstellungen.“