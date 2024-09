Personalmangel bei Veterinären „Ich werde immer wieder als Exot bezeichnet“: So sieht der Alltag eines Großtierarztes im Harz aus

Ob Schwein, Kuh, Pferd oder Alpaka: Matthias Speck behandelt viele Vierbeiner, auch nachts und am Wochenende. Doch Großtierärzte wie ihn gibt es in Sachsen-Anhalt immer weniger. Warum ist das so? Über einen Job zwischen Autositz, Zettelkrieg und Tierliebe.