Leuna/MZ - Frank Leitner geht durch den Mittelgang, vorbei an Geschäften im Einkaufszentrum Nova (Saalekreis). Er beobachtet. Der Blick fällt auf einen hageren Mann, der sich an einer Auslage mit Lederportemonnaies vorbei drückt. Er bewegt sich langsam weiter, bleibt stehen, wirkt unschlüssig. „An den würde ich mich dran hängen“, sagt Leitner. „Er passt in seinem Äußeren nicht zum Warensortiment.“ Frank Leitner ist nicht der richtige Name, der Mitarbeiter einer Detektei will anonym bleiben. „Wir sind im Center in Zivil unterwegs, ich gehe kein Risiko ein.“ Sein Team ist im Nova neben dem uniformierten Wachschutz in Uniform Undercover eingesetzt, um Ladendiebstähle zu bekämpfen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.