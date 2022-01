Hunderte Verfahren wegen mutmaßlicher Impfpass-Fälschungen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/ dpa - Wegen des Verdachts auf Impfpass-Fälschungen laufen in Sachsen-Anhalt hunderte Verfahren. Etwa 150 Fälle seien im vergangenen Jahr aufgenommen worden, teilte ein Sprecher das Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt mit. Dazu gehörte größtenteils die Nutzung gefälschter Impfpässe. Hinzu kamen Fälle, bei denen die Pässe hergestellt, verkauft oder im Internet angeboten würden.

„Eine steigende Tendenz lässt sich aus den Zahlen leicht ablesen“, sagte der LKA-Sprecher. Zum Jahresende seien vermehrt solche Vergehen festgestellt worden. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Fallzahlen schnell sinken würden, führte der Sprecher aus. Tendenziell sei eher mit einer Zunahme der Delikte zu rechnen.

Da in den Apotheken täglich gefälschte Impfnachweise vorgelegt würden, um an ein digitales Zertifikat zu kommen, fielen besonders hier Fälschungen auf. Ob der zunehmenden Gereiztheit und Gewaltbereitschaft einiger Menschen sei laut LKA eine „gewisse Zurückhaltung“ bei den Apothekern gegenüber den Kunden nur verständlich. Es sei einfach zu fordern, beim Feststellen eines vermeintlichen Betruges mit einer Anzeige bei der Polizei zu reagieren. „Aber das funktioniert nur in der Theorie“, betonte der Sprecher.