Hunderte Jugendliche begaben sich auf die Suche nach ihrem Traumberuf

Es ist eine wegweisende Frage: Was möchte ich mal werden? Antworten für Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt gab es am Samstag bei der Ausbildungsmesse „Start Now“ in Halle. Dabei konnten sie viel ausprobieren.

Volle Stände, viele Gespräche: Die Ausbildungsmesse "Start Now" war am Samstag ein Besuchermagnet.

Halle/MZ - Den Teststreifen benutzt Marvin, als hätte er in seinem Leben nichts anderes gemacht, als Teststreifen zu benutzen. Routiniert tunkt der Schüler aus Eisleben das kleine Stück Messpapier in die blubbernde braune Flüssigkeit. „Das ist Cola“, verrät Alexandra Boritzki. Die Agraringenieurin der Uni Halle beobachtet Marvin dabei, wie er mit dem Teststreifen den pH-Wert der Cola bestimmt. „Und, wie hoch ist der Wert?“, fragt Boritzki, als der 15-Jährige fertig ist. Marvin vergleicht das Papier mit einer Skala. „So in etwa drei - fast so sauer wie Zitronensaft“, sagt er dann. „Das liegt an der Phosphorsäure in der Cola“, erklärt Alexandra Boritzki. Marvin macht große Auge: „Das wusste ich nicht.“