Hotels leiden unter Corona-Reisestopp: Wie den Betrieben jetzt geholfen werden soll

Branche in Not: Nach einer langen Durststrecke brauchen die Hotels derzeit jeden Gast.

In den Bundesländern stehen die Herbstferien vor der Tür oder haben bereits begonnen. Doch die Reisefreiheit wird wegen steigender Corona-Infektionen bereits für Millionen Deutsche eingeschränkt. Sachsen-Anhalts oberster Hotelier, Michael Schmidt, spricht sich daher dafür aus, das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten zurückzunehmen.

„Die Regelung führt in der jetzigen Form nicht zu einer Eindämmung der Pandemie“, sagte der Präsident des Gastroverbandes Dehoga der MZ. „Die Landesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass die Reiseverbote aufgehoben werden.“

Denn nach Ansicht Schmidts verlagert sich der Privattourismus aufgrund der Corona-Regelung lediglich. „Wer aus Köln kommt und seine Enkel in Weißenfels besucht, wird künftig privat übernachten und nicht in einem Hotel mit Hygienekonzept“, sagte der Verbandschef. Die Infektionsgefahr könnte so sogar steigen.

Bundesländer beschließen Beherbergungsverbot

Die meisten Bundesländer hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit hohen Infektionszahlen bei Reisen innerhalb Deutschlands nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten, negativen Corona-Test vorlegen.

Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten, die stark vom Virus betroffen sind: Als Grenzwert gelten 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Derzeit trifft das auf 28 Städte und Landkreise zu - Tendenz steigend. In Sachsen-Anhalt gilt diese Tourismus-Regel bereits seit dem Sommer.

Hotelier kritisiert Beherbergungsverbot

„Das Beherbergungsverbot ist nicht durchdacht“, kritisierte nun allerdings Hotelier Johannes Pfützner. Seine Regiohotel-Gruppe betreibt in der Harz-Region sieben Häuser. „Gäste aus München dürfen bei Familienfeiern in unseren Hotel zwar im Restaurant dabei sein, aber nicht bei uns schlafen“, so Pfützner.

Der Hotelier sieht zudem seine Mitarbeiter mit der Kontrollpflicht überfordert: „Mehrmals täglich müssen wir anhand der Anmeldedaten prüfen, ob unsere Gäste aus einem Risikogebiet stammen“, so Pfützner. Nach seiner Ansicht müssten jedoch die Gesundheitsämter in den Risikogebieten die Menschen informieren, ob sie reisen dürfen oder nicht.

Sachsen-Anhalt will an Verbot festhalten

Obwohl am Montag auch Bundespolitiker die Abschaffung der Verbotsregel forderten, halten Regierungsmitglieder in Sachsen-Anhalt an ihrer Linie fest. „Man sollte die Regeln nicht aufgeben, sie haben eine Funktion“, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). „Es gibt auch keinen Grund, an dieser Stelle aktuell zu lockern.“

Aber: „Wir müssen auch ganz nüchtern sagen: Dann müssen wir für die Unternehmen etwas tun.“ Er schlägt vor, dass das Land betroffenen Betrieben Stornokosten zahlt, wenn Urlauber ihren Aufenthalt aufgrund der Corona-Regel absagen müssen. „Wir sollten im Kabinett über Entschädigungen reden“, so Willingmann.

Regierung stimmt Corona-Kurs ab

Die Landesregierung um Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird am Dienstag über dem Umgang mit steigenden Infektionszahlen diskutieren, bevor am Mittwoch die Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen.

Auch Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) verteidigt das Beherbergungsverbot: Es sei ein Grund für die niedrigen Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt. „Wir sollten es beibehalten.“ Sachsen-Anhalter können bis auf Weiteres problemlos verreisen. Den höchsten regionalen Wert weist laut Robert-Koch-Institut die Stadt Halle mit 24,3 Infektionen auf 100.000 Einwohner aus, einen sehr niedrigen Wert hat der Salzlandkreis mit 2,1. (mz)