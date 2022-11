Höhere Strafen für Autofahrer – Neuer Bußgeldkatalog füllt die Staatskasse

Lukrative Kontrollen: In einigen Städten in Sachsen-Anhalt haben sich die Einnahmen durch Blitzer zuletzt verdoppelt.

Halle/MZ - Die Reform des Bußgeldkatalogs für Verkehrsdelikte spült reichlich Geld in Sachsen-Anhalts Behördenkassen. Wie das Innenministerium in Magdeburg auf MZ-Anfrage mitteilte, nahmen Polizei und Kommunen bis Oktober 25,2 Millionen Euro an Bußgeld ein – das sind 3,5 Millionen Euro mehr als im gesamten Vorjahr. Die Höhe einer durchschnittlichen Geldbuße kletterte demnach von 50 auf rund 75 Euro. „Die am häufigsten sanktionierten Verkehrsverstöße waren Geschwindigkeitsüberschreitungen“, teilte das Ministerium mit. Für mehr Sicherheit auf den Straßen haben die erhöhten Strafen aus Sicht von Verkehrsexperten allerdings nicht gesorgt.