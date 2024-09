Das elbe-Hochwasser hat die Sächsische Schweiz längst erreicht: Der Elbe-Pegel steigt weiter. Wie hier in Bad Schandau (Sachsen) sind in vielen Orten die elbnahen Bereiche schon vom Fluss überflutet. Was kommt auf Sachsen-Anhalt zu?

Halle/MZ - Alles hängt an Ústí. Wie sich der Hochwasserscheitel der Elbe in der nordböhmischen Stadt ausbildet, davon hängt ab, wie viel Wasser elbabwärts in Sachsen-Anhalt ankommt. Am Montagnachmittag ist bisher nur klar: Es wird mehr werden.