Studenten sollen in Usbekistan an einer neuen deutsch-usbekischen Hochschule ihren Bachelor machen können. Warum das als Brücke für die Wirtschaft auch für Sachsen-Anhalt und Deutschland wichtig ist.

In der Stadt Samarkand in Usbekistan soll die neue deutsch-usbekische Hochschule ihren Standort haben.

Magdeburg/MZ. - Die Hochschule Anhalt (HS) hat am Freitag im Landtag in Magdeburg einen Kooperationsvertrag mit hochrangigen Vetretern aus Usbekistan zur Gründung einer deutsch-usbekischen Hochschule unterzeichnet. Künftig sollen damit in Usbekistan Studenten in der 350.000-Einwohner-Stadt Samarkand einen deutschen Bachelor-Abschluss machen können, Unterrichtssprache ist Englisch.