Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken: Es ist Herbst. Für die Kinder und Jugendlichen steht damit auch die erste größere Pause im laufenden Schuljahr an, denn in wenigen Tagen beginnen die Herbstferien. Was macht sie in Sachsen-Anhalt so besonders?

Magdeburg/DUR/awe - Buntes Blättertreiben, Kastaniensammeln, Sonnenschein gemischt mit Regen und Gemütlichkeit. Diese Sachen sind wohl untrennbar mit dem Herbst verbunden. Sachsen-Anhalts Schüler können dies in wenigen Tagen in vollem Maße genießen, denn die Herbstferien stehen vor der Tür. Es ist die erste Unterrichtspause im laufenden Schuljahr für die Kinder und Jugendlichen im Land. Über die Herbstferien in Sachsen-Anhalt gibt es einige wissenswerte Fakten.

Wann sind Herbstferien in Sachsen-Anhalt 2022?

Die Herbstferien in Sachsen-Anhalt beginnen am 24. Oktober und enden am 4. November. Der Unterricht beginnt somit wieder ab dem 7. November.

Lesen Sie auch: Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt: Von verwunschenen Parks bis hin zu Outdoor-Aktivitäten

Wie lange sind die Herbstferien in Sachsen-Anhalt?

Die Unterrichtspause über den Herbst dauert in Sachsen-Anhalt zwei Wochen. In allen Bundesländern, bis auf Baden-Württemberg und Bayern, dauern sie zwei Wochen an. In den genannten Ländern nur eine Woche. In ganz Deutschland finden die Herbstferien von Mitte Oktober bis Anfang November statt.

Reformationstag und Allerheiligen

Der Reformationstag am 31. Oktober ist ein Feiertag in Sachsen-Anhalt. Auch in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der 31. Oktober ein schul- und arbeitsfreier Tag. Bis auf Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist der Reformationstag in die Herbstferien mit eingeschlossen.

Lesen Sie auch: Das können Kinder in Salzwedel in der Herbstferien erleben

Der Reformationstag ist ein evangelischer Feiertag. Allerheiligen, das am 1. November begangen wird, hat seine Wurzeln in der katholischen Kirche. Es ist ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland.

Herbstferien: Besonderheiten in Sachsen-Anhalt

Da der Reformationstag am 31. Oktober ein Feiertag in Sachsen-Anhalt ist, werden die Herbstferien meist so gelegt, das dieser Tag sich an die Unterrichtspause anfügt oder mit einschließt. In die Ferienzeit fällt zudem die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit.

Lesen Sie auch: Acht tolle Freizeittipps für die Herbstferien in Sachsen-Anhalt

Wetterbericht: Temperaturen um die 20 Grad in Sachsen-Anhalt

Nach einer leichten Abkühlung Mitte Oktober wird das Wetter mit Beginn der Herbstferien in Sachsen-Anhalt wieder freundlicher. Mit dem ersten unterrichtsfreien Wochenende setzt laut Deutschem Wetterdienst eine Wärmeperiode ein, die Temperaturen um die 20 Grad ins Land bringt. Laut Wettervorhersage sind Ende Oktober in Sachsen-Anhalt sogar Maximaltemperaturen von bis zu 23 Grad möglich.

Die Tiefsttemperaturen werden im Bereich zwischen zehn und fünf Grad liegen. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist allerdings in den kommenden zwei Wochen durchaus gegeben.