In Sachsen-Anhalt beginnen am 24. Oktober die Ferien. Die MZ hat acht Höhepunkte für die zwei Wochen rausgesucht und verlost außerdem jeweils drei Familientickets für den Erlebnistierpark Memleben, die Lichtershow Lumagica in Magdeburg oder die Westernstadt Pullman City im Harz.

Halle (Saale) - Kein Büffeln und Pauken, keine Tests oder Diktate, keine Vokabeln und Grammatik: In Sachsen-Anhalt beginnen am 24. Oktober die Herbstferien. Zwei ganze Wochen lang ist viel Zeit für Spiel und Spaß. Doch all die freie Zeit will auch genutzt werden. Wer keinen Urlaub in den Süden gebucht hat, findet auch in Sachsen-Anhalt ein reiches Ferien-Angebot und das über das altbekannte Kürbisschnitzen und Kastaniensammeln hinaus. Verschiedene Veranstalter haben sich ein hübsches Programm überlegt und laden in den Herbstferien herzlich ein. Aus der bunten Palette hat die Mitteldeutsche Zeitung acht Ferienspecials herausgesucht.