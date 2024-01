Der Andrang in den Heimen zeigt, wie die Inflation das Leben vieler Bürger erschwert, meint MZ-Kommentator Max Hunger.

Helft den Tierhaltern in Sachsen-Anhalt

Kommentar zur Not der Tierheime

Ob Brot und Milch, Strom und Gas, Tierarzt und Katzenfutter – die Inflation hat das Leben in Deutschland spürbar teurer gemacht. Die Flut von Hunden und Katzen in den Tierheimen ist eine bislang wenig beachtete Folge dieser Entwicklung. Denn ist die Kasse klamm, bringt das auch Tierhalter mitunter in Bedrängnis. Immer häufiger können sie sich die Versorgung ihrer Vierbeiner nicht mehr leisten. Das zeigt auch, auf welche Weise die Inflation die Lebensqualität vieler Menschen schmälert.