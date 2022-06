„Hasst Jesus Homosexuelle?“

Köthen/Leipzig/MZ - Als Julian Miethig vor kurzem über einen Schulhof lief, da fiel zwischen Schülern wieder das Wort, das auch er selbst in seiner Schulzeit ab und an zu hören bekommen hatte: Schwuchtel. „Das häufigste Schimpfwort auf deutschen Pausenhöfen“, sagt Miethig, „da habe ich gewusst, was wir machen, ist richtig.“ Der junge Mann aus Köthen war auf dem Weg zur Schulleitung. Er und sein Partner Nelson Finkelmeyer, beide Studenten, beide 23, wollten Schülern in Workshops sexuelle Vielfalt nahebringen und sie für Homophobie sensibilisieren. Die Pandemie stoppte vorerst das Projekt. Aber nicht die beiden Aktivisten und das Thema an sich.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<