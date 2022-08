Haseloff fordert Mitsprache der Länder im Fall einer Gasknappheit

Magdeburg/MZ - Sollte im Winter das Gas in Deutschland knapp und rationiert werden, fordert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine politische Mitsprache in der Verteilung. Darüber müsse „zusammen mit Bund und Ländern entschieden werden“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Magdeburg.