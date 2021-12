Haseloff dankt Engagierten: „Sehr viele leisten Herausragendes“

Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat in seiner Neujahrsansprache allen gedankt, die in der Corona-Pandemie im Gesundheits- und Sozialsystem tätig sind sowie Wirtschaft und Verwaltung arbeitsfähig halten. „Sehr viele Menschen leisten in der Krise Herausragendes und kommen an ihre physische und psychische Belastungsgrenze. Das gesamte Land, ja ganz Europa und große Teile der Welt sind inzwischen erschöpft und pandemiemüde“, sagte Haseloff laut Staatskanzlei.

Der Regierungschef rief wiederholt zum Impfen auf. „Freiheit bedeutet auch, sich seiner Verantwortung gegenüber anderen Menschen und der Gemeinschaft bewusst zu sein und danach zu handeln: im privaten wie im beruflichen Umfeld.“

Haseloff betonte: „Nur gemeinsam werden wir die Krise überwinden und gestärkt aus ihr hervorgehen. Und ich bin überzeugt: Das wird uns gelingen.“. Die wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen seien gut. „2021 verzeichnen wir nach bisherigen Erkenntnissen deutliche Zuwächse bei der Entwicklung der Exporte, der Löhne und bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Hier haben wir sogar ein 20-Jahreshoch erreicht.“ Die Zahl der Arbeitslosen sei zurückgegangen und liege auf dem niedrigsten Stand seit 1991.

Der Ministerpräsident sagte zudem: „Wir werden niemanden alleine lassen. Durch die Schaffung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden Euro hat der Landtag die finanziellen Grundlagen für die Überwindung der Krise und weitere Investitionen in das Gesundheitswesen gelegt.“