In Sachsen-Anhalt beteiligten sich tausende Menschen an Protesten. Ministerpräsident Reiner Haseloff lobt den Einsatz für ein demokratisches Miteinander.

Haseloff blickt „mit Stolz“ auf Großdemo in Halle

16.000 Menschen demonstrierten in Halle gegen Rechtsextremismus und die AfD - es war die größte Demonstration seit der Wende.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Proteste am Wochenende gegen Rechtsextremismus begrüßt. „Die hohe Beteiligung an den Demonstrationen, besonders in Halle, ist ein starkes Signal gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches Miteinander, auf das wir mit Stolz blicken können“, sagte Haseloff der MZ.