Im Kofferraum seines Privatautos tauchte eine Granaten-Attrappe auf, die eigentlich in der Asservatenkammer lagern müsste. Nun bestätigt die Staatsanwaltschaft: Auf dem Grundstück des Beamten wurden möglicherweise weitere Asservate gefunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Die Vorwürfe gegen einen Harzer Polizisten, der verbotenerweise eine Granaten-Attrappe in seinem Privatauto statt in der Asservatenkammer aufbewahrt haben soll, weiten sich aus. Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt geht dem Verdacht nach, dass der Beamte weitere Asservate privat aufbewahrte, die eigentlich streng unter Verschluss gehört hätten.