Aus Sorge vor steigenden Preisen fordert die Kreishandwerkerschaft Halle einen Stopp der Russland-Sanktionen. Am Sonntag wollen die Handwerker in Dessau demonstrieren. Doch einige Meister sehen das anders.

Halle/MZ - Der hallesche Tischlermeister Veit Steckel ist gerade im Urlaub gewesen, als ihn per Whatsapp der Offene Brief seiner Kreishandwerkerschaft an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erreichte. Darin wird der Stopp der Sanktionen gegen Russland gefordert. „Es ist auch nicht unser Krieg“, las Steckel dort.