Eigentlich sollte noch im September die Entscheidung darüber fallen, ob Halle oder Weißenfels zum Standort für den neuen Gefängnisbau in Sachsen-Anhalt wird. Doch am Mittwoch hat das Finanzministerium diesen Zeitplan überraschend kassiert.

Magdeburg/MZ - Für den Bau eines neuen Gefängnisses im Süden Sachsen-Anhalts hat das Landesfinanzministerium überraschend den bisherigen Zeitplan kassiert. Jüngst hatte Finanzminister Michael Richter (CDU) noch im September eine Entscheidung darüber angekündigt, ob das neue Gefängnis in Halle oder Weißenfels (Burgenlandkreis) gebaut wird – am Mittwoch erklärte ein Referatsleiter aus dem Finanzministerium im Justizausschuss des Landtags jedoch, es könne „derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wann eine Kabinettsbefassung erfolgt“.