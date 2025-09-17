Mit 94 Jahren erhält der Doppelweltmeister und DDR-Unterstützer Täve Schur den Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt. Auf Kritik reagiert Ministerpräsident Haseloff mit einem Argument - und einer weiteren Auszeichnung.

Verbeugung für eine Lebensleistung: Täve Schur und Ministerpräsident Reiner Haseloff bei der Verleihung des Landesverdienstordens.

Magdeburg/MZ - Für den Schuljungen Reiner Haseloff war dieser Sportler ein Gigant. Damals habe er am Straßenrand gestanden und für die Teilnehmer der Friedensfahrt gejubelt, erinnert sich der Ministerpräsident. „Täve, Täve“ war der Anfeuerungsruf – und das auch noch in den Jahren, als der bewunderte Fahrer Gustav-Adolf Schur, Spitzname „Täve,“ gar nicht mehr mitfuhr, sagt Haseloff. „So sind unsere Biografien verknüpft.“