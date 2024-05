Der Gebäudesektor ist einer der größten Verursacher von umweltschädlichen Emissionen. Und in kaum einem anderen Bereich werden die Klimaziele bisher so weit verfehlt. Das Land will gegensteuern und zeichnet vorbildliches Bauen aus. Dafür gibt es eine besondere Hausnummer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eigentlich wollte Tom Eberling ein Blockheizkraftwerk in sein neues Haus einbauen. Das steht in Thalwinkel, einem Ortsteil von Bad Bibra (Burgenlandkreis). „Blockheizkraftwerk klingt erst einmal groß, das gibt es aber auch für Einfamilienhäuser“, sagt der 27-Jährige, der bei der Gemeinde als Verwaltungsfachangestellter arbeitet. Rohstoff für den Mini-Energieerzeuger wäre Gas gewesen. „Das war, als ich 2021 gebaut habe, der neueste Stand“, sagt Eberling. Jedoch: In Thalwinkel liegt bei seinem Grundstück keine Gasleitung an. Deswegen entschied er sich um, ließ eine Wärmepumpe und eine kleine Photovoltaikanlage installieren. Das Paket war, dank staatlicher Förderung, nicht teurer als das Gas-Pendant. „Heute bin ich froh darüber, es so gemacht zu haben“, sagt der Hausbesitzer.