In Rheinland-Pfalz wendet sich das Finanzgericht mit zwei Entscheidungen gegen die Grundsteuer. Vor allem deren Berechnung wird kritisiert. Auch in Sachsen-Anhalt laufen mehrere Verfahren.

Zwei Urteile bemängeln Berechnung der Grundsteuer - wie die Lage in Sachsen-Anhalt ist

Halle/MZ. - Es ist eine Einschätzung, die es in sich hat: „Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit“ bescheinigte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zwei von Hausbesitzern vorgelegten Grundsteuerwertbescheiden. Das bedeutet: Die Richter des vierten Senats sind nicht davon überzeugt, dass die Berechnung der Grundsteuer in diesen beiden Fällen verfassungskonform ist.