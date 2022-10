Größte Anlage Deutschlands: Solar-Carports für 6.000 Autos in Rackwitz

Rackwitz/MZ - Viele Eigenheimbesitzer in Deutschland haben auf ihrem Carport bereits Solarmodule installiert, um sich selbst mit Strom zu versorgen. Im sächsischen Rackwitz, nahe an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, entsteht nun eine XXL-Anlage. Das Unternehmen Mosolf Group errichtet Deutschlands größte Photovoltaik-Parkplatzüberdachung. Nach Angaben von Firmenchef Jörg Mosolf werden 6.000 Parkplätze überdacht und insgesamt 35.000 Solarmodule installiert. Der erste Bauabschnitt für 2.600 Stellplätze sei bereits fertig. Erneuerbare Energien würden genutzt, „ohne weiteren Eingriff in die umgebende Flora und Fauna“, sagte Mosolf. Die Anlage werde nach Fertigstellung im kommenden Jahr eine Gesamtleistung von mehr als 16 Megawatt in der Spitze besitzen. Damit lassen sich rund 5.000 Haushalte jährlich mit klimafreundlichem Strom versorgen.

