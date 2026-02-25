weather wolkig
  4. Reinigung von Parks und Spielplätzen: Große Unterschiede - wo in Sachsen-Anhalt Flüchtlinge mit anpacken müssen und wo nicht

Nur drei Landkreise setzen in größerer Zahl Asylbewerber für gemeinnützige Arbeiten ein, andere zögern. Ministerpräsident Sven Schulze fordert einen schnellen Einstieg in reguläre Jobs.

Von Hagen Eichler 25.02.2026, 13:34
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld setzt Asylbewerber bei der Pflege von Grünflächen ein - hier der Iraker Abbas Najafi bei Einsatz in Raguhn-Jeßnitz.
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld setzt Asylbewerber bei der Pflege von Grünflächen ein - hier der Iraker Abbas Najafi bei Einsatz in Raguhn-Jeßnitz. (Foto: Ulf Rostalsky)

Magdeburg/MZ. - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Allerdings nutzten nur drei Landkreise dieses Instrument in großem Umfang, andere kaum oder nicht. Das zeigt die Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. In Sachsen-Anhalt beziehen rund 8.900 volljährige Asylbewerber staatliche Leistungen.