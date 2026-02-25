Nur drei Landkreise setzen in größerer Zahl Asylbewerber für gemeinnützige Arbeiten ein, andere zögern. Ministerpräsident Sven Schulze fordert einen schnellen Einstieg in reguläre Jobs.

Große Unterschiede - wo in Sachsen-Anhalt Flüchtlinge mit anpacken müssen und wo nicht

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld setzt Asylbewerber bei der Pflege von Grünflächen ein - hier der Iraker Abbas Najafi bei Einsatz in Raguhn-Jeßnitz.

Magdeburg/MZ. - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Allerdings nutzten nur drei Landkreise dieses Instrument in großem Umfang, andere kaum oder nicht. Das zeigt die Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. In Sachsen-Anhalt beziehen rund 8.900 volljährige Asylbewerber staatliche Leistungen.