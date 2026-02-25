Auf der Kreisstraße 1117 im Altmarkkreis Salzwedel hat eine 19-Jährige am Dienstagabend die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie prallte mit dem Auto gegen ein Brückengeländer.

Eine 19-Jährige verlor am Dienstag zwischen Darnebeck und Jeeben die Kontrolle über ihr Auto. Sie krachte in ein Brückengeländer.

Darnebeck. – Am Dienstagabend ist eine 19-Jährige bei einem Unfall zwischen Darnebeck und Jeeben (Altmarkkreis Salzwedel) schwer verletzt worden, so die Polizei.

Nach den Angaben war sie gegen 18 Uhr auf der K1117 unterwegs, als sie rechts von der Straße abkam. Sie sei auf den Grünstreifen geraten und frontal gegen ein gemauertes Brückengeländer geprallt.

Die 19-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Schaden wird von den Beamten auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt.