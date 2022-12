Grippewelle in Sachsen-Anhalt: Zahl freier Intensivbetten fällt unter Pandemie-Niveau

Halle/MZ - Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt haben in dieser Woche so wenige freie Intensivbetten gemeldet wie seit Beginn der Erfassung vor zweieinhalb Jahren noch nicht. Auf den Erwachsenenstationen waren laut Divi-Intensivregister am Mittwochnachmittag nur noch 49 der insgesamt 669 Betten nicht belegt – damit sank die Quote auf 7,3 Prozent. In keinem anderen ostdeutschen Bundesland war der Anteil so niedrig. In Sachsen-Anhalt fielen die freien Kapazitäten damit deutlich unter das Niveau während der Corona-Pandemie.