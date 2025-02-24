Die Zeit von zweistelligen Minustemperaturen ist in dieser Woche schon wieder vorbei. Regen und gefrorener Boden lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt jedoch gefährlich glatt werden.

Im Laufe der Woche verabschieden sich in Sachsen-Anhalt die eisigen Temperaturen. Auf den Straßen muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets gelangt derzeit überwiegend milde und feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Das sorgt in den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter mit einigen Begleiterscheinungen wie Frost und Glatteisbildung.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Auf dem Brocken bleibt es stürmisch

Mit gelegentlichem Regen muss auch am Mittwoch, dem 14. Januar, gerechnet werden. Der Himmel bleibt bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad stark bewölkt, so der DWD. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 15. Januar, kann es gelegentlich regnen. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen-3 und 2 Grad. Auf dem Brocken ist nach wie vor mit Sturmböen zu rechnen.

DWD erwartet Wolken und Nebel am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 15. Januar, ist es wechselnd bewölkt, regional auch neblig. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad, im Harz auf etwa 4 Grad. Auf dem Brocken nehmen die stürmischen Böen aus Südwest wieder zu.

In der Nacht zu Freitag, dem 16. Januar, bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 1 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Zweistellige Tageshöchsttemperaturen am Freitag

Am Freitag, dem 16. Januar, zeigt sich das Wetter heiter bis wolkig und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 6 bis 11 Grad, im Harz 3 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 17. Januar, gibt es nur wenige Wolken, es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf -1 bis 1 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost.

Wolkenreiches Wochenende erwartet

Am Samstag, dem 17. Januar, ist es überwiegend stark bewölkt, meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 18. Januar, bleibt es weiterhin wolkenreich und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 2 bis minus 2 Grad zurück, der Wind bleibt schwach.