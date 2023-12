Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben zuletzt mehr Gewerbesteuer eingenommen. Insgesamt sind es bislang 113 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.

Halle/DPA - Sachsen-Anhalts Gemeinden haben zuletzt mehr Gewerbesteuer eingenommen. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres seien es 942 Millionen Euro gewesen und damit 113 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit.

Das entspreche einem Plus von 13,6 Prozent. Allerdings profitierten nicht alle Gemeinden in gleichem Maß. Laut den Statistikern verbuchten 52,8 Prozent der Gemeinden gestiegene Gewerbesteuereinnahmen, bei 47,2 Prozent blieben die Einzahlungen unter dem Vorjahreswert.

Gemeinden nehmen 432 Euro pro Einwohner ein

Spitzenreiter war den Angaben zufolge die Stadt Leuna mit 133 Millionen Euro Gewerbesteuer und einer Steigerung um 94 Millionen Euro. Die Landeshauptstadt Magdeburg nahm 104 Millionen Euro ein und damit 5 Millionen Euro mehr.

In Halle hingegen waren es nach einem Minus von 7 Millionen Euro in der Summe 80 Millionen Euro Gewerbesteuer in den ersten drei Quartalen 2023. Pro Einwohner nahmen die Gemeinden den Angaben zufolge durchschnittlich 432 Euro Gewerbesteuer ein.