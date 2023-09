Im IPK in Gatersleben werden hochmoderne Methoden der Pflanzenforschung eingesetzt. Wie sich das Getreide auf den Feldern dadurch verändern könnte und was die Unterschiede zur konventionellen Gentechnik sind, erklärt der neue Direktor Nicolaus von Wirén.

Präziser Schnitt mit der Genschere: Wie Forscher in Gatersleben am Getreide der Zukunft arbeiten

Nicolaus von Wirén hat sich schon als Jugendlicher für Natur und Pflanzen begeistert. Am IPK enträtselt er als Forscher ihre Geheimnisse.

Gatersleben/MZ - Aus seinem Bürofenster schaut Nicolaus von Wirén direkt auf eine prächtige Robinie, im Labor blickt er sogar tief in das Innenleben von Pflanzen hinein. Der 61-Jährige folgt am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben als geschäftsführender Direktor auf Andreas Graner. Mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller hat er über die Chancen moderner Forschung gesprochen.