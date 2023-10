Sahra Wagenknecht spricht in Halle über die Gründung ihrer neuen Partei und teilt aus gegen „Linksliberale“ mit autoritärem Fetisch. Das Publikum feiert die Abtrünnige. Eine Reportage aus dem Steintor-Varieté.

Gegen Gendersterne und das „linksgrüne Milieu“ - wie Wagenknecht das Steintor in Halle jubeln ließ

Bei manchem Rockkonzert ist weniger los: Sahra Wagenknecht liest im Steintor in Halle aus ihrem Buch „Die Selbstgerechten“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sahra Wagenknecht ist noch gar nicht auf der Bühne, da kommt das Publikum schon in Stimmung. Mit-Fünfziger mit Bierglas in der Hand suchen noch freie Plätze im Steintor-Varieté in Halle – und der Anheizer mit dem Mikro hat gerade erfahren, dass sogar ein Zuschauer aus dem weit entfernten Breisgau da ist. „Aus Freiburg!“, ruft er. Um dann endlich zur Sache zu kommen: „Heißen Sie mit mir herzlich willkommen, das Mitglied des Deutschen Bundestages, Doktor Sahra Wagenknecht!“