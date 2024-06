Er werde auch künftig „besonnen“ entscheiden - das verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Bürgerdialog in Magdeburg. Eine kritische Frage bekommt er zur Verzögerung bei Intel.

„Ganz sicher keine Eskalation“: Kanzler Scholz verteidigt in Magdeburg Waffen-Freigabe für die Ukraine

"Wir werden keine deutschen Soldaten in der Ukraine einsetzen": Kanzler Olaf Scholz in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstag in Magdeburg Sorgen entgegengetreten, der Krieg in Osteuropa könne sich zu einem bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Nato ausweiten. Auch die Freigabe aus Deutschland stammender Waffen für Angriffe auf russische Abschussbasen sorge nicht für eine Verschärfung, sagte Scholz: „Das ist etwas, das ganz sicher nicht zu einer Eskalation beitragen wird. Davon bin ich fest überzeugt.“